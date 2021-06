Benevento, tavolo tecnico per definire le misure di contenimento per le polveri sottili (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Si è tenuto questo pomeriggio, a Palazzo Impregilo, presso la sede del Settore Ambiente del Comune di Benevento, il tavolo tecnico tra Comune di Benevento, Università degli Studi del Sannio e Regione Campania, convocato per analizzare la problematica delle polveri sottili e dell’inquinamento atmosferico e per concertare le azioni da porre in essere al fine di attenuare i livelli di PM10 nell’aria. Alla riunione hanno preso parte: Gennaro Santamaria, dirigente Settore Ambiente del Comune di Benevento, Annamaria ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Si è tenuto questo pomeriggio, a Palazzo Impregilo, presso la sede del Settore Ambiente del Comune di, iltra Comune di, Università degli Studi del Sannio e Regione Campania, convocato per analizzare la problematica dellee dell’inquinamento atmosferico e per concertare le azioni da porre in essere al fine di attenuare i livelli di PM10 nell’aria. Alla riunione hanno preso parte: Gennaro Santamaria, dirigente Settore Ambiente del Comune di, Annamaria ...

