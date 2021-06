Wimbledon 2021, Kyrgios-Humbert sospesa per coprifuoco nel quinto set (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il coprifuoco delle 22:55 colpisce ancora a Wimbledon. L’edizione 2021 dei Championships non fa eccezione e a farne le spese è il match di primo turno tra Nick Kyrgios e Ugo Humbert. Sul 3-3 del quinto set i due giocatori hanno dovuto fermarsi, con l’appuntamento fissato nella giornata di domani quando un solo break potrebbe essere decisivo. Inevitabili le proteste del pubblico presente, ma è stato lo stesso Kyrgios ad applaudire e ringraziare il pubblico. Sotto due parziali a uno, l’australiano ha dominato per 6-1 il quarto set e ha poi salvato palle break a inizio del ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ildelle 22:55 colpisce ancora a. L’edizionedei Championships non fa eccezione e a farne le spese è il match di primo turno tra Nicke Ugo. Sul 3-3 delset i due giocatori hanno dovuto fermarsi, con l’appuntamento fissato nella giornata di domani quando un solo break potrebbe essere decisivo. Inevitabili le proteste del pubblico presente, ma è stato lo stessoad applaudire e ringraziare il pubblico. Sotto due parziali a uno, l’australiano ha dominato per 6-1 il quarto set e ha poi salvato palle break a inizio del ...

