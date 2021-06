Wimbledon 2021 | Jasmine Paolini eliminata al primo turno | Petkovic passa in due set

Leggi su sportface

(Di martedì 29 giugno 2021)è stataaldi. La tennista toscana è stata sconfitta all’esordio dalla tedesca Andrea, che si è imposta con il punteggio di 6-4 6-3 in poco più di un’ora di gioco. Una partita condizionata anche dalle condizioni meteo londinesi, con la maggior potenza della tennista teutonica che si è rivelata come prevedibile determinante su questa superficie. Il match è iniziato con cinque break in altrettanti game eincapace di tenere i primi tre turni di battuta. Una volta trovata qualche certezza in ...