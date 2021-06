(Di martedì 29 giugno 2021) "L'europea ètornata in pista". Lo ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von derdurante un intervento videoregistrato al Brussels Economic Forum, oggi ...

Advertising

borghi_claudio : Ma davvero la Von der Leyen ha detto che il nostro PNRR è 'ambizioso'? ?? - petergomezblog : Von der Leyen: “La legge ungherese anti-lgbt è una vergogna. Discrimina sulla base dell’orientamento sessuale, è co… - rtl1025 : ??'La legge ungherese anti #Lgbt è una vergogna, discrimina persone sulla base dell'orientamento sessuale va contro… - Affaritaliani : Von der Leyen: l'economia Ue è finalmente in ripresa - BGrisafi : RT: Ursula Von der Leyen: «Entro 18 mesi tutti i Paesi dell'Ue fuori dalla crisi economica» -

Ultime Notizie dalla rete : Von der

"L'economia europea è finalmente tornata in pista". Lo ha affermato la presidente della Commissione europea UrsulaLeyen durante un intervento videoregistrato al Brussels Economic Forum, oggi a Bruxelles."Nelle nostre previsioni economiche di primavera, abbiamo previsto che la nostra economia crescerà del ...Lo ha affermato la presidente della Commissione Europea, UrsulaLeyen, aprendo il Brussels Economic Forum. "Questo è il risultato delle decisioni politiche che abbiamo preso sin dai ...Bruxelles, 29 giu. (askanews) - 'L'economia europea è finalmente tornata in pista'. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea ...Nel corso dell’incontro avvenuto a Roma con la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen, Mario Draghi ha avuto modo di affermare: “Il paese avrà una responsabilità che non si esaurisc ...