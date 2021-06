Una lezione dall’Ilva (Di martedì 29 giugno 2021) La vicenda dell’Ilva di Taranto è una vicenda tragica, a cominciare dalle vittime dell’inquinamento prodotto per decenni. E’ anche un paradigma dell’incapacità, e per qualche aspetto persino dell’impossibilità, per il sistema istituzionale così com’è di affrontare un problema produttivo e di garanzia della salute così intricato. Non si contano gli interventi delle magistrature amministrative o dei sindaci che imponevano la chiusura dello stabilimento e lo spegnimento dei forni, poi contraddetti o cassati da altre sentenze. I sindacati non sanno da che parte girarsi e l’azienda non sembra in grado di prendere decisioni, anche perché a ogni passo rischia che qualcuno fischi un fallo da ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 29 giugno 2021) La vicenda dell’Ilva di Taranto è una vicenda tragica, a cominciare dalle vittime dell’inquinamento prodotto per decenni. E’ anche un paradigma dell’incapacità, e per qualche aspetto persino dell’impossibilità, per il sistema istituzionale così com’è di affrontare un problema produttivo e di garanzia della salute così intricato. Non si contano gli interventi delle magistrature amministrative o dei sindaci che imponevano la chiusura dello stabilimento e lo spegnimento dei forni, poi contraddetti o cassati da altre sentenze. I sindacati non sanno da che parte girarsi e l’azienda non sembra in grado di prendere decisioni, anche perché a ogni passo rischia che qualcuno fischi un fallo da ...

Advertising

vaticannews_it : #28giugno #PapaFrancesco riceve una rappresentanza del @EcuPatriarch per il tradizionale scambio di delegazione per… - lorenzojova : lezione di basso per preprincipianti (bastano una corda e un dito...e un basso) @Saturnino69 @morandi_g #lallegria… - Riccardo_criait : RT @GiorgiaMeloni: Il giornalista e saggista Federico Rampini impartisce una lezione alla sinistra che si inginocchia per il movimento Blac… - Ludo_mira : RT @GiorgiaMeloni: Il giornalista e saggista Federico Rampini impartisce una lezione alla sinistra che si inginocchia per il movimento Blac… - infoitsport : Luis Enrique: 'Tutti i c.t. elogiano Morata, Simon ha dato una lezione' -