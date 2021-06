Ultimo turno Girone A-Copa America (Di martedì 29 giugno 2021) Nell’ arrivano le definitive sentenze della fase a gironi. Vanno avanti Argentina, Uruguay, Paraguay e Cile. Chiude con 0 punti la Bolivia, fanalino di coda del raggruppamento. Adesso ci sono i quarti di finale e gli incroci sono decisamente succosi. Come è andata Uruguay-Paraguay? Si trattava dello spareggio per decidere chi sarebbe passato come secondo del Girone A. A Rio De Janeiro vince l’Uruguay con il risultato di 1-0 grazie alla rete del solito Cavani. A dire il vero la Celeste ha messo fin da subito in chiaro le regole del gioco. Partenza decisamente sprint per gli uruguaiani, che hanno sfiorato la rete con De Arrascaeta. La gara si sblocca al 21? con il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 29 giugno 2021) Nell’ arrivano le definitive sentenze della fase a gironi. Vanno avanti Argentina, Uruguay, Paraguay e Cile. Chiude con 0 punti la Bolivia, fanalino di coda del raggruppamento. Adesso ci sono i quarti di finale e gli incroci sono decisamente succosi. Come è andata Uruguay-Paraguay? Si trattava dello spareggio per decidere chi sarebbe passato come secondo delA. A Rio De Janeiro vince l’Uruguay con il risultato di 1-0 grazie alla rete del solito Cavani. A dire il vero la Celeste ha messo fin da subito in chiaro le regole del gioco. Partenza decisamente sprint per gli uruguaiani, che hanno sfiorato la rete con De Arrascaeta. La gara si sblocca al 21? con il ...

