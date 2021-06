UFFICIALE – Andrea Ranocchia rinnova con l’Inter: il comunicato (Di martedì 29 giugno 2021) Andrea Ranocchia e l’Inter avanti insieme Oltre a Danilo D’Ambrosio, è arrivato il rinnovo di contratto anche per Andrea Ranocchia che rimarrà all’Inter anche per la stagione 21/22. “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Andrea Ranocchia: il difensore classe 1988, all’Inter dal 2011, sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2022”. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 29 giugno 2021)avanti insieme Oltre a Danilo D’Ambrosio, è arrivato il rinnovo di contratto anche perche rimarrà alanche per la stagione 21/22. “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di: il difensore classe 1988, aldal 2011, sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2022”. L'articolo proviene da intermagazine.

