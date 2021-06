Temptation Island 2021 | in tv non si vede ma Filippo Bisciglia svela il retroscena | “Anche di notte”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 29 giugno 2021), è tutto pronto ormai. La nuova edizione del docu reality estivo di Canale 5 che ogni anno tiene incollati milioni di telespettatori alla tv parte mercoledì 30 giugno, ovviamente in prima serata. In queste ultime settimane dopo le voci sono arrivateconferme: le sei coppie in gioco sono state scelte e ufficializzate, così come tentatori e tentatrici, ovvero i single che metteranno a dura prova fidanzate e fidanzati divisi in due villaggi distinti. Altra certezza è che ogni coppia ha i suoi problemi da risolvere, primo fra tutti la gelosia come trapelato dai video di presentazione dei ...