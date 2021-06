Svezia-Ucraina | intervento killer di Danielson | il cartellino rosso è inevitabile | Besedin esce in lacrime VIDEO

(Di martedì 29 giugno 2021) Si sta giocando l’ultimo ottavo di finale di Euro 2021, sono in campoche si stanno affrontando in una partita molto equilibrata. Le squadre sono ai tempi supplementari, il risultato è di 1-1.in vantaggio con il gol di Zinchenko, al 43? è il solito Forsberg a ristabilire la parità. Si va ai tempi supplementari ed un episodio rischia di condizionare la partita:di: l’arbitro Orsato viene richiamato al Var ed il provvedimento èin ...

SkySport : SVEZIA-UCRAINA 1-1 Risultato finale al 90'. Si vai ai tempi supplementari ? ? #Zinchenko (27') ? #Forsberg (43') ?… - fanpage : #SveziaUcraina, un fallo terribile da parte di Danielson, rosso diretto di Orsato #Euro2020 #SWEUKR - _niahoran_ : aggiornamento che nessuno mi ha chiesto e che non interessa a nessuno svezia e ucraina sono ai supplementari - robtor83 : Svezia e Ucraina stanno randellandosi come fabbri da mezz’ora #SWE #UKR #SveziaUcraina #Euro2020 - sbarelling : Poi vorrò capire cosa ci troviate nel condividere o rt video dove la gente si fa male (sì, ho visto la foto di quan… -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi...SEGUI LA DIRETTA L'ultimo ottavo di finale di Euro 2020 si disputerà stasera alle ore 21.00 all' Hampden Park di Glasgow , dove si incroceranno. Gli svedesi, sorprendentemente, si sono classificati primi nel girone E, quello della Spagna, e giungono all'incontro dopo due vittorie e un pareggio, in cui hanno mostrato larghi ...Il difensore della Svezia Danielson si è reso protagonista di un fallo killer su Besedin nei supplementari di Svezia-Ucraina, match valido per gli ...Si gioca all'Hampten Park di Glasgow l'ultimo ottavo di finale che vede sfidarsi la Svezia di Forsberg e prima nel proprio girone contro l'Ucraina di Shevchenko, qualificata grazie al ripescaggio; ad ...