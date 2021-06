Si getta da aereo in movimento in pista a Los Angeles, rischia 20 anni (Di martedì 29 giugno 2021) Secondo quanto riferisce il Washington Post, il 33enne messicano Luis Antonio Victoria Dominguez ha prima cercato di entrare nella cabina di pilotaggio, ma visto che era chiusa ha attivato un'uscita di emergenza è si è gettato fuori, rompendosi una gamba Leggi su rainews (Di martedì 29 giugno 2021) Secondo quanto riferisce il Washington Post, il 33enne messicano Luis Antonio Victoria Dominguez ha prima cercato di entrare nella cabina di pilotaggio, ma visto che era chiusa ha attivato un'uscita di emergenza è si èto fuori, rompendosi una gamba

andreastoolbox : Si getta da aereo in movimento in pista a Los Angeles, rischia 20 anni - Rai News - infoiteconomia : Apre il portellone di un aereo in partenza e si getta fuori