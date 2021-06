RAI1, LE SERIE IN ONDA NEL 2022: LINO GUANCIALE RADDOPPIA, L’AMICA GENIALE, DOC, DON MATTEO (Di martedì 29 giugno 2021) Dopo aver passato in rassegna le SERIE che vedremo su RAI1 in autunno (qui il post dedicato), ecco le fiction del 2022 tra nuove stagioni e titoli inediti. La tredicesima stagione di Don MATTEO con l’uscita di scena di Terence Hill alla quarta puntata e l’arrivo di Raoul Bova nei panni di Don Massimo, il nuovo parroco di Spoleto. E ancora Doc – Nelle tue Mani, L’AMICA GENIALE, Mina Settembre e Makari, tra le sorprese di questa stagione, e novità assolute come Noi, il remake di This Is Us, e Sopravvissuti, entrambe con LINO GUANCIALE. DON ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 29 giugno 2021) Dopo aver passato in rassegna leche vedremo suin autunno (qui il post dedicato), ecco le fiction deltra nuove stagioni e titoli inediti. La tredicesima stagione di Doncon l’uscita di scena di Terence Hill alla quarta puntata e l’arrivo di Raoul Bova nei panni di Don Massimo, il nuovo parroco di Spoleto. E ancora Doc – Nelle tue Mani,, Mina Settembre e Makari, tra le sorprese di questa stagione, e novità assolute come Noi, il remake di This Is Us, e Sopravvissuti, entrambe con. DON ...

Don Matteo 13, Maurizio Lastrico sulle riprese: 'Ci stiamo divertendo' Don Matteo 13, attore di Nardi rivela: 'Sul set ci stiamo divertendo' Proseguono spedite le riprese di Don Matteo 13 , la nuova stagione di una delle fiction italiane più amate. La nota serie di Rai1 tornerà nel 2022 e i fan si stanno chiedendo quali saranno le dinamiche alle quali si ritroveranno ad assistere nei nuovi episodi. Come già noto ci sarà un addio molto doloroso, ovvero ...

