Rabiot | “Testa alta Uniti nella vittoria e nella sconfitta”

RABIOT: 'Uniti nella vittoria e nella sconfitta! Fuori a testa alta, dobbiamo tornare più forti'

La foto a tutta pagina ritrae i calciatori transalpini, Kimpembe e Giroud disperati e abassa sul terreno di gioco della National Arena di Bucarest. "La delusione" è invece il titolo ......del Benfica) e insacca diil gol del vantaggio. La rete subita non scuote più di tanto la Francia con il trio d'attacco mai in partita e che affida le uniche idee offensive a(l'unico in ..."Testa alta! Uniti nella vittoria e nella sconfitta. Questa eliminazione fa male ma deve rafforzare il desiderio di fare meglio nei prossimi anni. Grazie a ...Dopo l'eliminazione dall'Europeo subita con la Francia, il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot sui social ha scritto: "A testa alta! Uniti nella vittoria come ...