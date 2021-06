Pierpaolo Pretelli | ex GF Vip | fa una gaffe con Tommaso Zorzi

(Di martedì 29 giugno 2021) L’ex velino in queste ultime ore, avrebbe fatto una figuraccia sui social network. Andando nei particolari,ha detto la sua in un modo un po’ stizzito ad un Tweet di un account fake che porterebbe proprio il nome di. In un secondo istante,ha capito che l’account era falso: anche se il diretto interessato ha subito levato il commento, alcuni utenti avevano fatto immediatamente lo screenshot. Ciò che è accaduto Su un Twitter, di sabato 26 giugno 2021, è apparso un cinguettio sul profilo fake dell’influencer; che riportava una critica nei ...

Advertising

VanityFairIt : Dopo essere entrato nel mondo dello spettacolo come «velino» e aver trovato l'amore al «Grande Fratello Vip» con Gi… - MarioManca : Ho intervistato @pierpaolopretel e abbiamo parlato di autostima, di amore, di solitudine e di sogni per il futuro:… - Stefycr7 : RT @DomenicoIppol20: #prelemi CARO PIERPAOLO PRETELLI TI AUGURO UN SERENO ONOMASTICO CON LE PERSONE CHE TI STANNO VICINO CON IL CUORE. ?… - DomenicoIppol20 : RT @DomenicoIppol20: #prelemi CARO PIERPAOLO PRETELLI TI AUGURO UN SERENO ONOMASTICO CON LE PERSONE CHE TI STANNO VICINO CON IL CUORE. ?… - DomenicoIppol20 : #prelemi CARO PIERPAOLO PRETELLI TI AUGURO UN SERENO ONOMASTICO CON LE PERSONE CHE TI STANNO VICINO CON IL CUORE.… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli

Lo show di Carlo Conti sembra attingere a piene mani dall'edizione numero 5 del Grande Fratello Vip, tra i selezionati infatti ci sono gli ex gieffini Stefania Orlando eed ora ...'Il trio delle meraviglie': Alfonso Signorini ha pubblicato uno scatto assieme a Giulia Salemi e, la coppia nata all'interno dell'ultima edizione del 'Gf Vip' Alfonso Signorini è già al lavoro per comporre lo scoppiettante cast che andrà ad animare la prossima edizione del ' ...L'ex velino in queste ultime ore, avrebbe fatto una figuraccia sui social network. Andando nei particolari, Pierpaolo Pretelli ha detto la sua in un modo un po' stizzito ad un Tweet di un account fake ...Alba Parietti ha annunciato la sua partecipazione a Tale e quale show 2021: è la prima concorrente ad uscire allo scoperto confermando i rumors che circolavano sul web Alba Parietti è entrata nel cast ...