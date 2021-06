Oggi è tardi per tutto. Un giorno di quelli in cui le cose si affastellano (Di martedì 29 giugno 2021) le une sulle altre, e non fai in tempo a finirne una che l'altra incombe. In un dì così mi scrive Aurelio. Già non ci ho ... Leggi su leggo (Di martedì 29 giugno 2021) le une sulle altre, e non fai in tempo a finirne una che l'altra incombe. In un dì così mi scrive Aurelio. Già non ci ho ...

Advertising

CouchPotato7 : Raga oggi comunque mi ero fatta il cappuccino freddo(tardi tra l'altro e pensandoci forse è per quello che non ho a… - MaraTrevisan1 : Allora, dolce notte e sweet dreams.?????????? A domani ( o meglio piu' tardi oggi) ???????? Non dimenticare MAI quanto t… - inarmsofteto : che poi il sole non sorge più tardi? oggi è sorto prima in tl - NEWHYUCKS : @angioleeknow BESTIE SCUSA SE OGGI NON TI HO AIUTATA CON GLI NCT MA HO PROVATO CON LA CREW E POI HO KINDA LAVORATO… - fiofineline : cretina oggi non posso prometterti nulla perché non so se riesco a restare fino a tardi -