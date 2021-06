Nuno Tavares, dal Portogallo danno per sicuro l’approdo all’Arsenal (Di martedì 29 giugno 2021) Sui quotidiani portoghesi sono sicuri del prossimo approdo di Nuno Tavares, obiettivo anche del Napoli, all’Arsenal Secondo quanto riporta A Bola, quotidiano portoghese, starebbe per sfumare uno degli obiettivi di questo calciomercato per il Napoli. Nuno Tavares sarebbe, stando a quanto si legge, per approdare all’Arsenal. L’intesa sarebbe stata raggiunta con i Gunners per 8 milioni più 2 di bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 giugno 2021) Sui quotidiani portoghesi sono sicuri del prossimo approdo di, obiettivo anche del Napoli,Secondo quanto riporta A Bola, quotidiano portoghese, starebbe per sfumare uno degli obiettivi di questo calciomercato per il Napoli.sarebbe, stando a quanto si legge, per approdare. L’intesa sarebbe stata raggiunta con i Gunners per 8 milioni più 2 di bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

