Mr Wrong – lezioni d’amore streaming, puntata del 29 giugno 2021 in replica | Video Mediaset (Di martedì 29 giugno 2021) Mr. Wrong – lezioni d’amore con Can Yaman è tornato anche oggi, lunedì 28 giugno 2021, su Canale 5 con una nuova puntata, precisamente il 30° episodio. Cosa è accaduto nel trentesimo episodio? Tolga cerca di ostacolare Ozgur in ogni modo, coinvolgendo anche Serdar nei suoi piani di vendetta. Tolga infatti assume Ezgi per lavorare insieme con Serdar. Qui potete rivedere la puntata in replica streaming grazie al Video Mediaset. L'articolo Mr Wrong – lezioni ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 29 giugno 2021) Mr.con Can Yaman è tornato anche oggi, lunedì 28, su Canale 5 con una nuova, precisamente il 30° episodio. Cosa è accaduto nel trentesimo episodio? Tolga cerca di ostacolare Ozgur in ogni modo, coinvolgendo anche Serdar nei suoi piani di vendetta. Tolga infatti assume Ezgi per lavorare insieme con Serdar. Qui potete rivedere laingrazie al. L'articolo Mr...

Advertising

Capass8Emanuela : RT @CClub1989: Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha ottenuto 1.847.000 spettatori con il 16.44% di share Sera Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha raccol… - mbelem02 : RT @CClub1989: Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha ottenuto 1.847.000 spettatori con il 16.44% di share Sera Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha raccol… - LinkaTv : E' iniziato Mr Wrong - Lezioni d'amore - P su #canale5 Clicca qui per classifica tweet: - infoitcultura : Ascolti tv 28 giugno 2021: Europei 2021 Francia-Svizzera (35.89%), Mr Wrong Lezioni d’amore (8.6%) | Dati Auditel - tuttotv_info : La prossima settimana, l'unico appuntamento con #MrWrong - #LezioniDAmore è per martedì 6 luglio in PRIMA SERATA… -