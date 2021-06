«L’urlo di Moussa Balde ha superato mura e sbarre»

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 29 giugno 2021) «che ha lanciatotogliendosi la vita hadel Cpr di Torino», ha detto ieri l’avv. della difesa Gianluca Vitale, in conferenza stampa alla Camera. Non capita spesso quando muore un migrante, un «clandestino», che l’attenzione pubblica superi il tempo di un tweet indignato. Con, il ragazzo aggredito a Ventimiglia e trasferito dall’ospedale al Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr), forse è accaduto qualcosa di diverso: la rete No Cpr si è … Continua L'articolo proviene da il manifesto.