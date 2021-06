L' Indonesia rischia la catastrofe a causa della variante Delta

(Di martedì 29 giugno 2021) L'è piegata in due dal Covid: sull'orlo di una "taspinta, che sta travolgendo le strutture sanitarie del Paese. La Croce Rossa ha lanciato oggi ...

"Ogni giorno vediamo questa variante Delta che porta l'più vicino all'orlo di una catastrofe Covid", ha detto Jan Gelfand, capo della delegazione indonesiana della Federazione ...... soggetti provenienti da aree endemiche da variante Delta, ad esempio l'". Leggi notizie ... "Secondo me no - dice - sidi fare solo allarmismo". Sull'efficacia del vaccino anche per il ...La Croce Rossa: "Ogni giorno vediamo questa variante indiana che porta l'Indonesia più vicino all'orlo di una catastrofe Covid" ...ROMA, 29 GIU - L'Indonesia è sull'orlo di una "catastrofe" a causa dell'impennata di casi di Covid spinta dalla variante Delta del coronavirus, che sta travolgendo le strutture sanitarie del Paese: è ...