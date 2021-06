Indennità Covid Sostegni bis, domande al via: a chi spetta (Di martedì 29 giugno 2021) Decreto Sostegni bis e Indennità Covid 19, attivato il servizio per la presentazione della domanda dall’Inps, che ha pubblicato la circolare n. 90. Beneficiari Del provvedimento beneficeranno: i lavoratori stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; gli stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, incaricati di vendita a domicilio, subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori dello spettacolo, gli operai agricoli a ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 giugno 2021) Decretobis e19, attivato il servizio per la presentazione della domanda dall’Inps, che ha pubblicato la circolare n. 90. Beneficiari Del provvedimento beneficeranno: i lavoratori stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; gli stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, incaricati di vendita a domicilio, subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori dellocolo, gli operai agricoli a ...

Advertising

statodelsud : Indennità COVID-19 prevista dal Decreto Sostegni Bis È attivo il servizio per la presentazione della domanda - Pino__Merola : Indennità COVID-19 prevista dal Decreto Sostegni Bis È attivo il servizio per la presentazione della domanda - GDS_it : #IndennitàCovid del #decretoSostegniBis, via alle domande: chi può fare richiesta - Adnkronos : Decreto #sostegnibis e indennità #covid: domande al via, a chi spetta. - italiaserait : Decreto sostegni bis, indennità covid: domande al via, a chi spetta -