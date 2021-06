In Spagna boom dei contagi tra gli under 29. Focolaio alle Baleari per le feste: un 18enne in terapia intensiva (Di martedì 29 giugno 2021) É boom di contagi tra i giovani, complici le vacanze, l’allentamento delle misure di contenimento della pandemia e forse un clima di maggiore lassismo. Una situazione che, inevitabilmente, ha portato all’aumento dei contagi da Coronavirus in Spagna, una delle mete preferite dai ragazzi. Nella categoria delle persone di età compresa tra i 20 e i 29 anni, l’incidenza cumulativa dei casi registrati negli ultimi 14 giorni ha subito un’impennata rispetto a una settimana fa e ora supera i 250 contagi ogni 100mila persone, mentre quella generale è di meno di 107 (ieri era di 100). A renderlo ... Leggi su open.online (Di martedì 29 giugno 2021) Éditra i giovani, complici le vacanze, l’ntamento delle misure di contenimento della pandemia e forse un clima di maggiore lassismo. Una situazione che, inevitabilmente, ha portato all’aumento deida Coronavirus in, una delle mete preferite dai ragazzi. Nella categoria delle persone di età compresa tra i 20 e i 29 anni, l’incidenza cumulativa dei casi registrati negli ultimi 14 giorni ha subito un’impennata rispetto a una settimana fa e ora supera i 250ogni 100mila persone, mentre quella generale è di meno di 107 (ieri era di 100). A renderlo ...

