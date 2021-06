Gli sculaccioni ai bambini? Non educano | anzi aumentano l' aggressività | lo studio su Lancet

(Di martedì 29 giugno 2021) 'Non hanno vantaggi,i comportamenti aggressivi'. Che gli dati ai propri figli non fossero proprio una buona idea, era ormai già un approccio 'educativo' abbastanza accantonato rispetto ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli sculaccioni

Il Mattino

errori dei genitori 'I genitori colpiscono i loro figli perché pensano che così facendo migliorerà il loro comportamento' ha spiegato Gershoff, ma 'Sfortunatamente per i genitori che ......99 Attiva Ora Tutti i contenuti del sito 3,50 /settimana prezzo bloccato Attiva Ora Tutti i contenuti del sito, il quotidiano eallegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ...«Non hanno vantaggi, anzi aumentano i comportamenti aggressivi». Che gli sculaccioni dati ai propri figli non fossero proprio una buona idea, era ormai già un ...Studio su Lancet: "Le punizioni fisiche non hanno vantaggi, anzi aumentano i comportamenti aggressivi". La psicologa Anna Silvia Bombi: "Lo ...