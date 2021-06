Euro 2020, vicepresidente Commissione UE: “Uefa rifletta su pubblico a Wembley” (Di martedì 29 giugno 2021) “Ci sarà un sacco di gente e l’idea di uno stadio pieno in questo momento, dove siamo così preoccupati per la variante Delta che è così presente, di per sé dà un messaggio che la Uefa deve valutare attentamente“. Con queste parole Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione dell’Unione Europea, esprime la propria preoccupazione verso le semifinali e la finale di Euro 2020. In occasioni delle ultime partite del torneo, infatti, è previsto un Wembley da tutto esaurito. Una situazione di “asimmetria”, come sottolinea lo stesso Schinas, tra i sacrifici dal governo ... Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) “Ci sarà un sacco di gente e l’idea di uno stadio pieno in questo momento, dove siamo così preoccupati per la variante Delta che è così presente, di per sé dà un messaggio che ladeve valutare attentamente“. Con queste parole Margaritis Schinas,delladell’Unionepea, esprime la propria preoccupazione verso le semifinali e la finale di. In occasioni delle ultime partite del torneo, infatti, è previsto unda tutto esaurito. Una situazione di “asimmetria”, come sottolinea lo stesso Schinas, tra i sacrifici dal governo ...

