“Ecco perché l’ho uccisa”. Omicidio Chiara Gualzetti, la confessione choc dell’amico 16enne (Di martedì 29 giugno 2021) Lo abbiamo raccontato questa mattina, il corpo di Chiara Gualzetti è stato ritrovato ai margini di un bosco, a meno di un chilometro da casa, nel parco dell’Abbazia di Monteveglio, zona di colline nel Bolognese, vicino al confine con Modena. Lo hanno trovato nel pomeriggio del 28 giugno i volontari che da alcune ore stavano cercando la ragazza. Chiara, fra un mese avrebbe compiuto 16 anni e la famiglia la stava cercando da ieri mattina, da quando si era allontanata, forse per un appuntamento con un amico. Al ritrovamento del corpo senza vita, subito si è pensato a un Omicidio: sul cadavere della ragazzina erano presenti ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 giugno 2021) Lo abbiamo raccontato questa mattina, il corpo diè stato ritrovato ai margini di un bosco, a meno di un chilometro da casa, nel parco dell’Abbazia di Monteveglio, zona di colline nel Bolognese, vicino al confine con Modena. Lo hanno trovato nel pomeriggio del 28 giugno i volontari che da alcune ore stavano cercando la ragazza., fra un mese avrebbe compiuto 16 anni e la famiglia la stava cercando da ieri mattina, da quando si era allontanata, forse per un appuntamento con un amico. Al ritrovamento del corpo senza vita, subito si è pensato a un: sul cadavere della ragazzina erano presenti ...

Advertising

borghi_claudio : Mannaggia... ecco perché hanno perso... Euro2020, l’invasione dei tifosi olandesi a Budapest: maxi assembramento… - FBiasin : A proposito della questione 'in ginocchio' la #Figc fa sapere di non aver pubblicato nessuna nota ufficiale e che q… - Corriere : L’eterna rivalità tra Italia e Francia: perché a perdere siamo un po’ anche noi - _Giulia_Sangio_ : RT @ilcriterioperso: ecco un pezzo di me. ecco perché @sangiovann1 e @giuliast4bile son così tanto importanti per me, sin dalla prima setti… - Gleek_1897 : ECCO PERCHE' LA AMO GIA'. -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Manchester City, Fernandinho rinnova fino al 2022 Ecco perché ho deciso di restare qui un altro anno e cercare di aiutare la squadra e il club a raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati. Dal mio punto di vista, possiamo farcela. Per me e per ...

Non è la vittoria del gioco di squadra, è che loro sono francesi ... ecco quello è il manifesto della superiorità. Ma anche della perversione. Se avessero voluto, ... e quindi zitti e buoni troviamo posto dalla parte del torto perché pure stavolta quelli dalla parte ...

Immissioni in ruolo a.s. 2021/22, GaE esaurite: si assume da GPS? No, ecco perché Orizzonte Scuola ho deciso di restare qui un altro anno e cercare di aiutare la squadra e il club a raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati. Dal mio punto di vista, possiamo farcela. Per me e per ......quello è il manifesto della superiorità. Ma anche della perversione. Se avessero voluto, ... e quindi zitti e buoni troviamo posto dalla parte del tortopure stavolta quelli dalla parte ...