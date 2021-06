Cybersicurezza, audizione di Franco Gabrielli (Di martedì 29 giugno 2021) ROMA – Mercoledì 30 giugno le Commissioni riunite Affari costituzionali e Trasporti svolgono l’audizione, in videoconferenza, del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Franco Gabrielli, in qualità di Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 3161, di conversione del decreto-legge 14 giugno 2021 n. 82 recante “Disposizioni urgenti in materia di Cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di Cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale”. L’appuntamento viene trasmesso in ... Leggi su lopinionista (Di martedì 29 giugno 2021) ROMA – Mercoledì 30 giugno le Commissioni riunite Affari costituzionali e Trasporti svolgono l’, in videoconferenza, del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, in qualità di Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 3161, di conversione del decreto-legge 14 giugno 2021 n. 82 recante “Disposizioni urgenti in materia di, definizione dell’architettura nazionale die istituzione dell’Agenzia per lanazionale”. L’appuntamento viene trasmesso in ...

Ultime Notizie dalla rete : Cybersicurezza audizione Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 30 giugno - 2 ...00 audizione Franco Gabrielli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, autorita' delegata per la sicurezza della Repubblica, su Dl cybersicurezza (Affari costituzionali e Trasporti riunite) 14,...

Più l'Europa è digitale, più dev'essere cyber - protetta. Parola di Amendola ...E non ha potuto fare a meno di evidenziare il ruolo che avrà la nuova Agenzia per la cybersicurezza ...davanti alla commissione Affari esteri del Senato statunitense in occasione della sua audizione di ...

Il governo schiera la nuova agenzia per la cybersecurity Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto istitutivo. Al premier affidate in via esclusiva l'alta direzione e la responsabilità generale. Gli spetterà nominare, e poter revocare, il d ...

