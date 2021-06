Concorso Corte dei Conti, in Gazzetta il bando per 70 referendari: cosa sapere (Di martedì 29 giugno 2021) In Gazzetta il bando di un nuovo Concorso Corte dei Conti. Con avviso nella pubblicazione n.51 del 29 giugno 2021 è indetta una nuova procedura, per titoli ed esami, per l’assunzione di 70 referendari. Quattordici posti sono riservati ai candidati appartenenti alle categorie indicate nell’art. 2, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza e in aggiunta del diploma di laurea in scienze economico-aziendali, in scienze dell’economia o equipollenti. I posti non utilizzati verranno conferiti agli idonei del Concorso. La nomina dei vincitori sarà presso le sezioni e le ... Leggi su leggioggi (Di martedì 29 giugno 2021) Inildi un nuovodei. Con avviso nella pubblicazione n.51 del 29 giugno 2021 è indetta una nuova procedura, per titoli ed esami, per l’assunzione di 70. Quattordici posti sono riservati ai candidati appartenenti alle categorie indicate nell’art. 2, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza e in aggiunta del diploma di laurea in scienze economico-aziendali, in scienze dell’economia o equipollenti. I posti non utilizzati verranno conferiti agli idonei del. La nomina dei vincitori sarà presso le sezioni e le ...

