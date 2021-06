Beppe Grillo affonda Giuseppe Conte: "No a partito unipersonale" (Di martedì 29 giugno 2021) “Non possiamo lasciare che un movimento nato per diffondere la democrazia diretta e partecipata si trasformi in un partito unipersonale governato da uno statuto seicentesco”. È il cuore del duro affondo lanciato da Beppe Grillo contro l’ex premier e leader in pectore del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, con un post sul suo blog personale. “Conte può creare l’illusione collettiva (e momentanea)”, scrive il guru - di aver risolto il problema elettorale, ma non è il consenso elettorale il nostro vero problema. Il consenso è solo l’effetto delle vere cause, l’immagine che ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 giugno 2021) “Non possiamo lasciare che un movimento nato per diffondere la democrazia diretta e partecipata si trasformi in ungovernato da uno statuto seicentesco”. È il cuore del duro affondo lanciato dacontro l’ex premier e leader in pectore del Movimento 5 Stelle, con un post sul suo blog personale. “può creare l’illusione collettiva (e momentanea)”, scrive il guru - di aver risolto il problema elettorale, ma non è il consenso elettorale il nostro vero problema. Il consenso è solo l’effetto delle vere cause, l’immagine che ...

fattoquotidiano : “Sei e sei stato un grande, ma è il momento di dare fiducia a un uomo capace”. Il messaggio lo pubblica Lucia Cardi… - beppe_grillo : Ho un messaggio importante per tutti voi. - Corriere : Marina di Bibbona, Villa Corallina di Beppe Grillo in affitto a 12.750 euro a settimana - Masssimilianoo : RT @lucianocapone: Beppe Grillo: 'Conte non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né capaci… - Bruno81532536 : @beppe_grillo La verità è che tu e il figlio casaleggio avete paura di fare votare gli iscritti perché sapevate ben… -