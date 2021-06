Benevento | Gaich si “vede” ancora in Europa | tre spagnole sul Tanque

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Adolfonon ha dubbi, il suo futuro saràin. Non con la maglia del, società che lo ha accolto lo scorso gennaio e con la quale ha messo a segno due reti in serie A. L’attaccante argentino, impegnato con la Nazionale Under 23 e atteso dalla partecipazione ai giochi olimpici, ha parlato dal ritiro dell’albiceleste. “La mia idea è di continuare a giocare in, ovviamente essere protagonista nei campionati più importanti“, ha dichiarato in un’intervista il 22enne di Bengolea. “L’elogio di Inzaghi è stato un onore, quando ...