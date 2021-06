Allarme a Cervinara | 58enne scomparso | arrivano i cani molecolari

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Da sabato scorso non si hanno più notizie di Antonio Moscatiello. Il cinquantenne diha fatto perdere le sue tracce dallo scorso weekend. Poco dopo la sua sparizione il sindaco del comune in Valle Caudina, Caternia Lengua, ha attivato il COC (Centro Operativo Comunale) per coordinare le ricerche. In campo oltre alle forze dell’ordine e Vigili del Fuoco, saranno impegnati iproprio per trovare tracce determinanti che potrebbero permettere di rintracciare il Moscatiello. L'articolo proviene da Anteprima24.it.