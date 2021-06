Whatsapp, messaggio truffa per falso Green Pass: “Non aprite il link” (Di lunedì 28 giugno 2021) “Qui link per il Green Pass COVID-19 che ti permette liberamente di muoverti in tutta Italia senza mascherina”. Attenzione, è una truffa. Cliccando sul link, l’ignaro utente viene catapultato su una finta pagina istituzionale con numerosi loghi simili agli originali. Proseguendo nella navigazione sul L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 28 giugno 2021) “Quiper ilCOVID-19 che ti permette liberamente di muoverti in tutta Italia senza mascherina”. Attenzione, è una. Cliccando sul, l’ignaro utente viene catapultato su una finta pagina istituzionale con numerosi loghi simili agli originali. Proseguendo nella navigazione sul L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

