Traffico Roma del 28-06-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 giugno 2021) Luceverdedalla redazione Buon pomeriggio e ben trovati in studio Sonia cerquetani non molto ilsulle strade della capitale diversi Invece agli incidenti incidenti che stanno creando delle difficoltà alla circolazione come in via di Porta Cavalleggeri altezza via Bonifacio VIII e al Portuense in via Adolfo gandiglio altezza via Lorenzo rocci In entrambe le direzioni ed ancora possibili rallentamenti su via del Monte della Capanna altezza via del quartaccio anche qui per incidente proseguono i lavori sulla ferrovia termini Centocelle il servizio è sospeso e lo rimarrà fino a mercoledì 30 giugno ma per i dettagli di queste di altre notizie ...