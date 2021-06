Riforme, Letta: 'Proposta del Pd per far cessare trasformismo parlamentare' (Di lunedì 28 giugno 2021) Il segretario del Pd Enrico Letta ha presentato la Proposta del Pd di riforma dei regolamenti parlamentari. 'Abbiamo visto tanti cambi di casacca. Il cuore della nostra riforma è far cessare questa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 giugno 2021) Il segretario del Pd Enricoha presentato ladel Pd di riforma dei regolamenti parlamentari. 'Abbiamo visto tanti cambi di casacca. Il cuore della nostra riforma è farquesta ...

