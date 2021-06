Ragazzina trovata morta in una scarpata nel Bolognese | si indaga su un minorenne

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzina trovata

La Repubblica

E' statamorta ladi 16 anni scomparsa da ieri a Valsamoggia. Il corpo di Chiara Gualzetti era in via Abbazia, si era allontanata ieri a Monteveglio dove viveva. Sul posto i carabinieri, non ......arriva dal New Jersey Un'adolescente della contea di Camden nel New Jersey è statadopo che ... L'ufficio del procuratore della contea di Camden ha confermato che ladi 14 anni è stata ...I fatti si sono verificati in località Marza, nel comune di Ispica. A dare l'allarme un bagnante che ha notato i ragazzi a bordo del canotto in difficoltà.Non è escluso che il possibile autore del delitto abbia meno di 18 anni. Si stanno ricostruendo le ultime ore della ragazza e i suoi contatti.