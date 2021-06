NVIDIA A100 Ampere | il potente acceleratore GPU ora ha 80GB di memoriaHDblog it

(Di lunedì 28 giugno 2021)è pensato per ambienti HPCRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : NVIDIA A100 Ampere: il potente acceleratore GPU ora ha 80GB di memoria - tuttoteKit : #Nvidia A100: una GPU molto speciale con 80GB di memoria #NVIDIAA100PCIe #tuttotek - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (NVIDIA A100 ora anche in formato PCI Express con 80GB di memoria) è stato pubblicato su C… - gigibeltrame : NVIDIA A100 ora anche in formato PCI Express con 80GB di memoria #digilosofia - ReTwitStorm_ita : #Nvidia A100, la #Ampere più #Potente del #Mondo avrà 80 GB di #Memoria #Hbm2e -

Ultime Notizie dalla rete : NVIDIA A100

HDblog

: una GPU molto speciale con 80GB di memoria La nuova versione di GPU per datacenter, top gamma indiscussa per prestazioni, vanta una scheda tecnica da paura. Abbiamo una GPU ...Da documentazione tecnicatrapela l'esistenza di una nuova versione di scheda video, proposta top di gamma destinata all'utilizzo nei datacenter e non di certo nei sistemi dei videogiocatori. Si tratta della ...HGX A100 è l'ultimo sistema NVIDIA pensato per il mondo dell'HPC (High Performance Computing), una rivisitazione dei modelli attualmente a listino che utilizza l'ultima variante di A100, il più potent ...La soluzione, che si avvale delle competenze di Noovle, verrà realizzata in collaborazione con Google Cloud ed Ericsson e si basa sull’automazione delle applicazioni in Cloud. TIM allarga dunque i con ...