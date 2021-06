Napoli, Bagni: 'Mertens non è più lo stesso dopo l'infortunio' (Di lunedì 28 giugno 2021) Napoli - Salvatore Bagni , dirigente ed ex giocatore del primo Napoli scudettato (1986/87) è intervenuto a Radio Marte . Bagni ha iniziato parlando di come sta giocando la Nazionale italiana, chi sta ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 giugno 2021)- Salvatore, dirigente ed ex giocatore del primoscudettato (1986/87) è intervenuto a Radio Marte .ha iniziato parlando di come sta giocando la Nazionale italiana, chi sta ...

