L’Italia è il Paese perfetto per chi vuole riciclare denaro con i bitcoin (Di lunedì 28 giugno 2021) bitcoin (Getty Images)Per nascondere del denaro in pieno centro a Roma è sufficiente suonare un campanello. Dalle parti di piazza Vittorio Emanuele II, vicino all’Esquilino, si trova uno dei tanti sportelli in tutta Italia dove è possibile acquistare bitcoin cambiando contanti. Basta infilare una banconota in un dispositivo automatico, senza che nessuno si curi di verificare l’identità del compratore. Superata la porta del “negozio” – una stanza di pochi metri completamente vuota, eccetto per la macchinetta e un vecchio climatizzatore che butta incomprensibilmente aria calda – un pesante cancello di metallo con serratura magnetica protegge ... Leggi su wired (Di lunedì 28 giugno 2021)(Getty Images)Per nascondere delin pieno centro a Roma è sufficiente suonare un campanello. Dalle parti di piazza Vittorio Emanuele II, vicino all’Esquilino, si trova uno dei tanti sportelli in tutta Italia dove è possibile acquistarecambiando contanti. Basta infilare una banconota in un dispositivo automatico, senza che nessuno si curi di verificare l’identità del compratore. Superata la porta del “negozio” – una stanza di pochi metri completamente vuota, eccetto per la macchinetta e un vecchio climatizzatore che butta incomprensibilmente aria calda – un pesante cancello di metallo con serratura magnetica protegge ...

matteosalvinimi : Mentre l’Italia finalmente da lunedì si libera dalle mascherine all’aperto, in Campania il signor De Luca vuole con… - ferrazza : Ora, seriamente, ma davvero l’Italia vi sembra un paese neoliberista (o statalista)? A me sembra solo sgangherato e… - robymancio : Grazie per il calore e l'entusiasmo dimostrato in questi giorni a Roma e in tutta Italia. Siamo un Paese bellissim… - Blanche89690481 : RT @SimoneAlliva: Fa più notizia un Gesù Cristo con i tacchi che una coppia brutalmente aggredita, possiamo certificare che l'Italia è un p… - grasderost : RT @SimoneAlliva: Fa più notizia un Gesù Cristo con i tacchi che una coppia brutalmente aggredita, possiamo certificare che l'Italia è un p… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia Paese Messina: «L’Europa con la ripartenza può tornare protagonista E l’Italia avrà un ruolo» Il Sole 24 ORE