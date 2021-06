Inghilterra-Germania | Kane indosserà una fascia da capitano arcobaleno

(Di lunedì 28 giugno 2021) Harryunadacolordurante, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. Il gesto dell’attaccante del Tottenham imita quello compiuto dal portiere tedesco Manuel Neuer, che ha già indossato unaper più partite in questa rassegna continentale, con la piena autorizzazione dell’Uefa. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : Si completa il tabellone degli ottavi di #Euro2020 ???? - _CalcioItaliano : RT @MDolcinelli: Nelle prossime ore sarà un delirio di articoli 'Euro Show', 'Spettacolo Europei', 'il torneo più bello di sempre' Poi dom… - lattetiepido : RT @sportface2016: #InghilterraGermania, #Kane indosserà una fascia da capitano arcobaleno - sportface2016 : #InghilterraGermania, #Kane indosserà una fascia da capitano arcobaleno - F0RY0URL0V3 : @rockstarshabit Per l’Inghilterra la vedo parecchio impossibile, non è al livello della Germania -

Ultime Notizie dalla rete : Inghilterra Germania

Le probabili formazioni di: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Henderson; Saka, Foden, Sterling; Kane. All. Southgate.: Neuer; Ginter, ...Il capitano dell'Harry Kane indosserà una fascia al braccio color arcobaleno a sostegno della comunità LGBT per gli ottavi di finale di Euro contro ladomani a Wembley. Harry Kane imiterà l'...Harry Kane indosserà una fascia da capitano color arcobaleno durante Inghilterra-Germania, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. Il gesto dell’attaccante del Tottenham imita quello compi ...ROMA, 28 GIU - Il capitano dell'Inghilterra Harry Kane indosserà una fascia al braccio color arcobaleno a sostegno della comunità LGBT per gli ottavi di finale di Euro contro la Germania domani a Wemb ...