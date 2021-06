Incidente stradale a Ladispoli: coinvolte tre autovetture (Di lunedì 28 giugno 2021) Ladispoli – Alle 10 del 28 giugno, la squadra del distaccamento di Cerveteri è intervenuta in via Aurelia, all’altezza del km 35,7 nel comune di Ladispoli, direzione Roma, per un Incidente stradale, in cui sono rimaste coinvolte 3 autovetture e i relativi conducenti. A seguito del forte impatto è deceduto un uomo di anni 58. I vigili del fuoco insieme al personale del 118 hanno estratto, con l’utilizzo delle attrezzature da taglio, due persone rimaste bloccate all’interno degli abitacoli e le hanno affidate alle due eliambulanze presenti sul posto per il trasporto in ospedale. L'articolo ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 28 giugno 2021)– Alle 10 del 28 giugno, la squadra del distaccamento di Cerveteri è intervenuta in via Aurelia, all’altezza del km 35,7 nel comune di, direzione Roma, per un, in cui sono rimastee i relativi conducenti. A seguito del forte impatto è deceduto un uomo di anni 58. I vigili del fuoco insieme al personale del 118 hanno estratto, con l’utilizzo delle attrezzature da taglio, due persone rimaste bloccate all’interno degli abitacoli e le hanno affidate alle due eliambulanze presenti sul posto per il trasporto in ospedale. L'articolo ...

