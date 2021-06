Il Collegio torna con una nuova edizione: ecco quando andrà in onda (e in quale anno sarà ambientato) (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo il grandissimo successo ottenuto con la sua quinta stagione, il docu-reality Il Collegio è pronto a tornare su Rai Due: il portale Fanpage.it ha infatti rivelato negli scorsi giorni che il fortunato programma targato Rai partirà in autunno sul piccolo schermo per la gioia dei fan. Come i più sapranno il programma mette alla prova un gruppo di ragazzi e ragazze, costretti a seguire le rigide regole di un Collegio e a vivere in un’epoca particolarmente distante da quella in cui sono abituati a vivere riscoprendo così un mondo privo di tecnologia e social network, ma pieno di relazioni umane che spesso sono sfociate in ... Leggi su isaechia (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo il grandissimo successo ottenuto con la sua quinta stagione, il docu-reality Ilè pronto are su Rai Due: il portale Fanpage.it ha infatti rivelato negli scorsi giorni che il fortunato programma targato Rai partirà in autunno sul piccolo schermo per la gioia dei fan. Come i più sapril programma mette alla prova un gruppo di ragazzi e ragazze, costretti a seguire le rigide regole di une a vivere in un’epoca particolarmente distante da quella in cui sono abituati a vivere riscoprendo così un mondo privo di tecnologia e social network, ma pieno di relazioni umane che spesso sono sfociate in ...

Advertising

IsaeChia : #IlCollegio torna con una nuova edizione: ecco quando andrà in onda (e in quale anno sarà ambientato) #IlCollegio6 - MissAd_ : RT @tuttopuntotv: Il Collegio 6 torna indietro col tempo: quando inizia e nuova ambientazione #Collegio6 #ilCollegio6 #ilCollegio https://t… - bibliotecheMO : TORNA FILOSOFARE PER I BAMBINI Oggi alle ore 17 alla Biblioteca Delfini l'esperto Luca Mori condurrà il laboratorio… - infoitcultura : Il Collegio 6 quando va in onda?/ Ambientato nel 1977: torna su Rai 2 ad autunno 2021 - tuttopuntotv : Il Collegio 6 torna indietro col tempo: quando inizia e nuova ambientazione #Collegio6 #ilCollegio6 #ilCollegio -