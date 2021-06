Fontanella | camion si ribalta in un fosso | ferito autista 60enne

(Di lunedì 28 giugno 2021) Per schivare un altro mezzo pesante, unista di 60 anni ha perso il controllo delfinendo fuoristrada sulla provinciale 498 trae Gallignano. L’incidente intorno alle 16 di lunedì. L’è rimastocon lesioni al tendine del braccio. Sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia che hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa. Sul posto anche la Polizia di Crema, la Croce Padana di Romano di Lombardia e i Carabinieri.

Per schivare un altro camion che proveniva dal senso di marcia opposto, ha perso il controllo del mezzo finendo nel fosso. Se la caverà con una brutta ferita al braccio e con delle lesioni tendinee un ...I Vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti su un incidente stradale a Fontanella nel pomeriggio di lunedì 28 giugno verso le 16. Un camionista ha perso il controllo del mezzo ...