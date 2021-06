Europei 2021 | calendario 28 giugno | a che ora e dove vedere le partite in TV e in streaming

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 28 giugno 2021) Oggi, lunedì 28, ildegliprevede duevalide per gli ottavi di finale: ecco a che ora evederle in TV e in. Ildegliprevede per la giornata del 28due: gli ottavi proseguono con Croazia-Spagna e Francia-Svizzera, le squadre vincenti si affronteranno nei quarti di finale del prossimo 2 luglio. A che ora evederle in TV Croazia-Spagna si gioca oggi alle 18:00 al Parken Stadium ...