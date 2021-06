Calcio | Bayern | Liverpool in pressing per Coman

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Bayern

Reds in contatto con l'entourage del giocatore MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Il Liverpool si muove per Kingsley Coman. Il 25enne esterno d'attacco francese è sotto contratto colMonaco fino al 2023 ma finora la trattativa per il rinnovo non è decollata e anche se il neo allenatore dei bavaresi Julian Nagelsmann vorrebbe trattenere l'ex giocatore di Psg e Juventus, ci ...Diritti e doveri ? A Wembley Neuer ha vinto la Champions con ilnel 2013, ma con la ... ciascun singolo ha più influenza: come nazionale vogliamo far vedere che fuori dalci sono temi che ...Il Liverpool si muove per Kingsley Coman. Il 25enne esterno d'attacco francese è sotto contratto col Bayern Monaco fino al 2023 ma finora la trattativa per il rinnovo non è decollata e anche se il neo ...Il concetto di azionariato popolare, applicato al calcio, suona spesso come una chimera irraggiungibile, come un progetto dai tratti utopistici all'interno di un contesto troppo complesso per permette ...