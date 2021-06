Avellino | ruba trolley dal vano bagaglio di un pullman | arrestato un 30enne

Advertising

semplicesai : Avellino, ruba un trolley da un pullman: nei guai un 30enne senza fissa dimora - Day Italia News - ptvtelenostra : AVELLINO, RUBA UN TROLLEY DAL VANO BAGAGLIO DI UN PULLMAN: TRENTENNE ARRESTATO - - occhio_notizie : Avellino, ruba un trolley dal vano bagaglio di un pullman: 30enne nei guai - ottopagine : Ruba trolley su un bus: arrestato 30enne #Avellino - bassairpinia : AVELLINO - RUBA UN TROLLEY DAL VANO BAGAGLIO DI UN PULLMAN: TRENTENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI. -… -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino ruba

Irpinia News

Condotto in Caserma, il 30enne è stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di, trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri, ...Condotto in Caserma, il 30enne è stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di, trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri, ...Furto aggravato: è il reato di cui dovrà rispondere un trentenne del Gambia, in Italia senza fissa dimora e con svariati precedenti di polizia, arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile dell ...& Nel corso di un servizio di perlustrazione svolto sabato pomeriggio nel capoluogo irpino, la pattuglia della Sezione Radiomobile è intervenuta nella centralissima Piazza Kennedy, dove veniva segnala ...