Assegno unico figli 2021, dal 1° luglio si può fare domanda: la procedura e a chi spetta (Di lunedì 28 giugno 2021) Dal 1 luglio sarà attivata la procedura dell’Inps per presentare le domande per ricevere l’Assegno unico per i figli minori. Quella a cui si fa riferimento è la misura-ponte, come è stata definitiva, pensata per dare sostegno a lavoratori autonomi e disoccupati. Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, ha spiegato, in audizione alla commissione Lavoro del Senato, che quella per fare richiesta dell’Assegno unico sarà “una procedura semplificata“. L’Assegno unico e la misura ponte: quando presentare ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 giugno 2021) Dal 1sarà attivata ladell’Inps per presentare le domande per ricevere l’per iminori. Quella a cui si fa riferimento è la misura-ponte, come è stata definitiva, pensata per dare sostegno a lavoratori autonomi e disoccupati. Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, ha spiegato, in audizione alla commissione Lavoro del Senato, che quella perrichiesta dell’sarà “unasemplificata“. L’e la misura ponte: quando presentare ...

Advertising

bobinetv : Assegno unico per figli minori: anche ad autonomi e disoccupati #valledaosta - - VincenzoDellOr2 : RT @CafCisl: Da luglio via alle domande per l’Assegno Unico per le famiglie con figli minori che non possono richiedere l’ANF, come i lavor… - SpinelliFs : RT @CafCisl: Da luglio via alle domande per l’Assegno Unico per le famiglie con figli minori che non possono richiedere l’ANF, come i lavor… - mingrone75 : RT @CafCisl: Da luglio via alle domande per l’Assegno Unico per le famiglie con figli minori che non possono richiedere l’ANF, come i lavor… - MICIO7BEAR : RT @mattino5: A che punto è l'iter a chi può richiederlo? #Mattino5 -