Airbnb e polizia hanno fatto una lista di truffatori tipo per aiutare i turisti a non farsi raggirare (Di lunedì 28 giugno 2021) Prenotare le vacanze in sicurezza: questa la chiave dell'iniziativa congiunta di polizia di Stato italiana e Airbnb. Si tratta di una lista di consigli contro le truffe Airbnb stilata in sinergia tra una delle più celebri piattaforme di booking online per le vacanze e le forze dell'ordine. Lo scopo della campagna è quello di attenzionare le persone meno esperte così che possa riconoscere i tentativi di raggiro più diffusi individuando i profili dei truffatori evitando di cascarci. Tra le regole più importanti, sicuramente, ci sono comunicare solo attraverso Airbnb e imparare a riconoscere ...

