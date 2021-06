Traffico Roma del 27-06-2021 ore 16 | 30

(Di domenica 27 giugno 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione pocosul Grande Raccordo Anulare lungo il tratto Urbano della A24 tutto regolare anche sull’intero percorso della tangenziale est Gli autotrasportatori e ricordiamo ancora il divieto di transito domenicale su tutte le strade extraurbane per i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate fino alle 22 di questa sera in città è tornato regolarmente in funzione il servizio del tram 3 dopo l’incidente su piazza dell’emporio che ha comportato la parziale interruzione della linea all’altezza di Don Bosco prestare attenzione per i possibili rallentamenti causati da un incidente su via Tarquinio ...

Incidente all'alba oggi, domenica 27 giugno 2021, a Jesolo, in via Roma destra: un'auto è finita contro un albero, due giovani ... JESOLO - Incidente all'alba oggi, domenica 27 giugno 2021, a Jesolo, in via Roma destra: un'auto è finita contro un albero. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.