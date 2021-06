Scatta lo stop al pagamento dell'Imu: ecco per chi (Di domenica 27 giugno 2021) Il premier Draghi verso una cabina di regia con i capidelegazione: si cerca la mediazione sul nuovo decreto legge. ecco cosa può cambiare da fine mese Leggi su ilgiornale (Di domenica 27 giugno 2021) Il premier Draghi verso una cabina di regia con i capidelegazione: si cerca la mediazione sul nuovo decreto legge.cosa può cambiare da fine mese

Advertising

tvoggi : DE LUCA DIFENDE LA MASCHERINA E STRINGE SULLA MOVIDA Da lunedì 28 giugno se in tutta Italia, ormai zona bianca, sca… - sportli26181512 : Wimbledon, dove vedere lo Slam in tv e streaming: Scatta lunedì 28 giugno Wimbledon, che torna dopo un anno di stop… - serimeoow : propongo il ban per quei video con 'good boys go to heaven but bad boys bring heaven to you' e poi c'è perennemente… - MrEfis79 : RT @Agenzia_Ansa: Erdogan silenzia la musica di notte, rivolta in Turchia. Via il coprifuoco ma stop ai concerti, scatta la protesta social… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Erdogan silenzia la musica di notte, rivolta in Turchia. Via il coprifuoco ma stop ai concerti, scatta la protesta social… -