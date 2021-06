Pocono Organics 325 | Bowman | vittoria di…foratura

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 27 giugno 2021) La325 ci ricorda che le gare si vincono sotto la bandiera a scacchi. Kyle Larson, mattatore dell’estate della NASCAR, sta per vincere la prima delle due gare del weekend alRaceway, ma all’ultimo giro fora! La Chevy numero 5 finisce a muro, spalancando un portone ad Alex. È lui il vincitore della gara del sabato al “Tricky Triangle”, che rappresenta il terzo successo stagionale. Kyle Busch è in contesa per laassoluta tutto il pomeriggio, ma alla fine si deve accontentare della seconda posizione. William Byron, Denny Hamlin, Ryan Blaney, Kurt Busch, Joey Logano, ...