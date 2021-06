Orsolini, Brandt, Felipe Anderson: i nomi della Lazio (Di domenica 27 giugno 2021) Man mano che l’estate avanza, anche il calciomercato entra nel suo vivo. La Lazio dopo l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina ha intenzione di fare sul serio con le trattative. Il tridente d’attacco deve essere solido, potente e al vaglio di Tare ci sono diversi giocatori: Orsolini, Brandt e Felipe Anderson in pole position. La Lazio vuole cercare di trattenere Marusic Orsolini, Brandt, Felipe Anderson: chi arriverà alla Lazio? È davvero presto per dare una risposta precisa e univoca (in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 giugno 2021) Man mano che l’estate avanza, anche il calciomercato entra nel suo vivo. Ladopo l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina ha intenzione di fare sul serio con le trattative. Il tridente d’attacco deve essere solido, potente e al vaglio di Tare ci sono diversi giocatori:in pole position. Lavuole cercare di trattenere Marusic: chi arriverà alla? È davvero presto per dare una risposta precisa e univoca (in ...

periodicodaily : Orsolini, Brandt, Felipe Anderson: i nomi della Lazio #Lazio #Orsolini #Brandt #FelipeAnderson @saraorlandini2 - 1900Gump : @Daniele_Turati @Enrico1306 Io penso che Brandt si muoverà sui 20 con obbligo di riscatto in caso di Champions (sol… - IvanBattisti : RT @sslansia: Brandt-Pipe-Orsolini-Callejon Fattibile!? Io firmerei con il sangue - LucaRiccardi19 : @AlfredoPedulla @LorenzosslMaggi Alfre aggiornaci sui possibili esterni poi soprattutto.. felipe Brandt orsolini?? - AndreaPietrafu2 : @sslansia Magari, ma per prenderli tutti ci vogliono minimo 60 mln (25/30 per Brandt, 15/20 per Orsolini, 8/9 per A… -

Ultime Notizie dalla rete : Orsolini Brandt Lazio, Sarri dice sì al Felipe prodigo La missione milanese è servita per provare a fare ulteriori passi anche su Brandt, jolly d'attacco nel 4 - 3 - 1 - 2 e nel 4 - 3 - 3. Nuovi sondaggi anche per Orsolini (fattibile solo a 14 milioni), ...

Lazio, Sarri dà l'ok al ritorno di Felipe Anderson La missione milanese è servita per provare a fare ulteriori passi anche su Brandt, jolly d'attacco nel 4 - 3 - 1 - 2 e nel 4 - 3 - 3. Nuovi sondaggi anche per Orsolini (fattibile solo a 14 milioni), ...

Lazio, Orsolini e Brandt i prescelti per l'attacco. Ma prima Tare deve vendere TUTTO mercato WEB Lazio, Sarri dice sì al Felipe prodigo Il ritorno del Felipe prodigo. Da due anni si ripropone alla Lazio, stavolta può davvero essere accontentato. Era il figliolo prediletto di Lotito, non lo ha mai dimenticato. Sarri ...

Lazio-Felipe Anderson, si lavora al ritorno del brasiliano. Le news di calciomercato Si erano lasciati tre anni fa e ora si lavora a un ritorno quasi romantico. Igli Tare ha incontrato l’agente di Felipe Anderson per valutare la fattibilità dell’operazione. La Lazio vorrebbe riportare ...

