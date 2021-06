"Nel partito unico del centrodestra sarà tutelata ogni identità" (Di domenica 27 giugno 2021) AGI - In una lettera al direttore del Giornale, Silvio Berlusconi ha dichiarato, a proposito della prospettiva di un partito unico del centrodestra, "sul modello del partito Repubblicano Usa, che è la prospettiva politica che ho nel cuore dal 1994": "Credo che abbiamo una finestra di opportunità irripetibile per realizzarla da qui al 2023, quando presumibilmente l'emergenza sarà finita e gli italiani potranno tornare a scegliere da chi essere governati". Il leader di Forza Italia ha spiegato che rilanciare FI "e parlare di un partito unico" non è un atteggiamento ... Leggi su agi (Di domenica 27 giugno 2021) AGI - In una lettera al direttore del Giornale, Silvio Berlusconi ha dichiarato, a proposito della prospettiva di undel, "sul modello delRepubblicano Usa, che è la prospettiva politica che ho nel cuore dal 1994": "Credo che abbiamo una finestra di opportunità irripetibile per realizzarla da qui al 2023, quando presumibilmente l'emergenzafinita e gli italiani potranno tornare a scegliere da chi essere governati". Il leader di Forza Italia ha spiegato che rilanciare FI "e parlare di un" non è un atteggiamento ...

Advertising

fattoquotidiano : Il tesoriere Centemero nel 2017 scrive: “I nostri eletti dovranno effettuare i bonifici sull’Iban del nuovo partito… - borghi_claudio : @FmMosca Come ricorderai la votazione in parlamento sul tema ha avuto solo 48 voti contrari (fra cui il mio) quindi… - O_Rigoli : Finalmente una mossa furba: se il 5s si spacca e termina la sua breve (ma catastrofica) esperienza nel panorama pol… - Marisab79879802 : RT @GiancarloDeRisi: Grillini nel caos. Conte si vuole prendere tutto il partito e sfida il Fondatore: 'O me o lui, scelgano gli iscritti'.… - RossaMcFarland : non sposa nessuna idea politica ma indirizza tutto il suo odio verso un leader o un partito specifico. Un po' come… -