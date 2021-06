Musetti-Hurkacz in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2021 (Di domenica 27 giugno 2021) Lorenzo Musetti affronterà Hubert Hurkacz al primo turno di Wimbledon 2021. Debutto assoluto nel torneo per il giovane di Carrara, che sfida la quindicesima forza del seeding. L’azzurro proverà a compensare la sua mancanza esperienza con il suo sconfinato talento. I due si sono già incontrati a Roma e ad avere la meglio fu Musetti. Questa volta, però, sarà il polacco a partire con i favori del pronostico. Il match andrà in scena martedì 29 giugno, con orario ancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La diretta televisiva sarà proposta da Sky Sport ... Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) Lorenzoaffronterà Hubertal primo turno di. Debutto assoluto nel torneo per il giovane di Carrara, che sfida la quindicesima forza del seeding. L’azzurro proverà a compensare la sua mancanza esperienza con il suo sconfinato talento. I due si sono già incontrati a Roma e ad avere la meglio fu. Questa volta, però, sarà il polacco a partire con i favori del pronostico. Il match andrà in scena martedì 29 giugno, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. Latelevisiva sarà proposta da Sky Sport ...

Advertising

stemusto : @DarioPuppo 7 su 10 partono favoriti. Ma Cecchinato può battere broady. E hurkacz-musetti può riservare sorprese. - Luca80093108 : RT @GeorgeSpalluto: Primi turni ???? a #Wimbledon Berrettini ????vs Pella ???? Sinner ???? vs Fucsovics ???? Sonego ????vs P.Sousa ???? Fognini ????vs Ram… - AdesadesSanctis : RT @matmosciatti11: Il primo turno contro #Hurkacz sarà un bel test per capire a che punto sia la crescita di #Musetti. Perché l’azzurro ha… - DarioPuppo : Firmerei per 7 vittorie ???? al maschile al primo turno di #Wimbledon Berrettini (7) Pella Sinner (19) Fucsovics Son… - Game_Set_Match_ : RT @GeorgeSpalluto: Primi turni ???? a #Wimbledon Berrettini ????vs Pella ???? Sinner ???? vs Fucsovics ???? Sonego ????vs P.Sousa ???? Fognini ????vs Ram… -